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Tekirdağ'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarıldı

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Valilik kararıyla kentte olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle sahillerde denize girişler geçici olarak yasaklandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de devriye görevi yaparak vatandaşları yasağa uymaları konusunda uyardı.

Uyarılara rağmen Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesi sahilinde denize giren 2 kişi, boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden ekipler, 2 kişiyi sudan çıkardı.

Bu kişiler, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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