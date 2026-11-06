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Tekirdağ'da denetimlerde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 7 şüpheli gözaltına alındı

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde polisin yaptığı denetimlerde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yaptığı kontrollerde bazı şüphelileri durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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