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Tekirdağ'da denetimde üzerlerinde uyuşturucu ele geçirilen 5 şüpheli gözaltına alındı

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde polis denetiminde durdurulan 5 şüphelinin üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 5 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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