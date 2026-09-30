Tekirdağ'da denetimde üzerlerinde uyuşturucu ele geçirilen 5 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'da denetimde üzerlerinde uyuşturucu ele geçirilen 5 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde polis denetiminde durdurulan 5 şüphelinin üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 5 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA