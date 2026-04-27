Tekirdağ'da çocuk doktorunu darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Tekirdağ'da görevi başında doktoru darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İddiaya göre, Ç.K. hastasıyla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine geldi.

Randevusuz muayene için ısrar ettiği ileri sürülen Ç.K. ile Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Uzmanı Dr. Selami Ulaş tartıştı.

İkili arasındaki sözlü tartışma sırasında Ç.K, Ulaş'ı darbetti.

Diğer sağlık çalışanları, olaya müdahale edip durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Ç.K. olay yerinden ayrıldı.

Darp raporu alan doktor tedavisinin ardından taburcu edildi.

Şüpheli Ç.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Sağlık-Sen Tekirdağ Şubesince yapılan açıklamada, görev yapan doktorun hasta yakını tarafından darbedilerek, hakaret ve şiddete maruz kalması kınandı.

Saldırının kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada, "Hastaların hayatını kurtarmak için canını dişine takan, adeta zamanla yarışan, büyük bir özveriyle görevlerini yerine getiren sağlık çalışanlarımıza yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Yapılan bu saldırının takipçisi olacağımızı ve tüm yetkililerden şiddetin son bulması için gerekli ve caydırıcı tüm önlemlerin alınmasını talep ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Fırat Çakır
