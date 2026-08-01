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Tekirdağ'da çıkan anız yangınında 100 dekar tarım arazisi zarar gördü

Tekirdağ'da çıkan anız yangınında 100 dekar tarım arazisi zarar gördü
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Tekirdağ'da çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tekirdağ'da çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Altınova Mahallesi yakınlarındaki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın, hasat edilmiş buğday tarlalarına sıçradı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bazı vatandaşlar da traktörler ve iş makineleriyle yangına müdahalede bulundu.

Dumandan etkilenen bir vatandaşa, sağlık ekiplerince müdahale edildi. Bağ evinde bulunan 6 kişi ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında, yaklaşık 100 dekar alan zarar gördü.

Kaynak: AA
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