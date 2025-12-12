Haberler

Tekirdağ'da çevik kuvvet ekiplerine arama kurtarma eğitimi verildi

Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından çevik kuvvet ekiplerine yönelik arama kurtarma eğitimi düzenlendi. Eğitime katılan ekipler, olası bir depremde enkazdan kurtarma konusunda teorik ve uygulamalı eğitim aldı.

Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce çevik kuvvet ekiplerine yönelik arama kurtarma eğitimi düzenlendi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda teorik eğitim alan İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi personeli, daha sonra eğitim sahasında uygulamalı çalışmalara katıldı.

Personel, ekipmanların kullanımına ilişkin bilgi aldı.

Ekiplere, olası bir depremde enkazda kalanları kurtarmaya yönelik uygulamalı eğitim verildi.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ve AFAD Müdürü Taha Yasin Çekiç eğitimi izledi.

Eğitimin ardından polislerle sohbet eden Vali Soytürk, afete hazırlık yapmanın ve olası afetlerde hayat kurtarmanın önemli olduğunu ifade etti.

