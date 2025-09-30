Haberler

Tekirdağ'da Çeşitli Etkinlikler ve Ziyaretler Gerçekleşti

Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Uğur Özcan ve Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi Başkanı Şemsettin Dereli, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti. Ayrıca Tekirdağ Müftülüğü tarafından 'Peygamberimiz ve Aile' konulu konferans düzenlendi ve Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde sağlık tesisi değerlendirme toplantısı yapıldı.

Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Uğur Özcan ve Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi Başkanı Şemsettin Dereli, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Özcan, Dereli ve Şahin makamda bir süre görüştü.

Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Özcan ve Dereli'ye teşekkür etti.

-Tekirdağ'da "Peygamberimiz ve Aile" konferansı düzenlendi

Tekirdağ Müftülüğünce "Peygamberimiz ve Aile" konulu konferans düzenlendi.

İl Müftülüğü'nde düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İl Müftüsü Mustafa Soykök, dini duyguları canlı tutmak için ellerinden geleni yapmaya gayret gösterdiklerini belirtti.

İslam Alimleri Vakfı Başkanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu da Hazreti Muhammed zamanındaki aile yapısı ve günümüzdeki modern aile kavramı hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

-Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde sağlık tesisi değerlendirme ve geliştirme toplantısı yapıldı

Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde sağlık tesisi değerlendirme ve geliştirme toplantısı düzenlendi.

Hastanenin toplantı salonunda düzenlenen programda, kalite yönetimi ve iyileştirme süreçleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıya, Başhekim Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve hastane yöneticileri katıldı.

