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Tekirdağ'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası programına Vali Soytürk katıldı

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Tekirdağ'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası programına Vali Soytürk katıldı
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Tekirdağ İl Müftülüğünce Süleymanpaşa Kaymakamlığında düzenlenen Camiler ve Din Görevlileri Haftası programına Vali Recep Soytürk ve İl Müftüsü Mustafa Bilgiç katıldı. Program, Rüstempaşa Camisi imam hatibinin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı; Bilgiç haftanın önemine değindi.

Tekirdağ'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla program gerçekleştirildi.

Tekirdağ İl Müftülüğünce Süleymanpaşa Kaymakamlığında düzenlenen programa, Vali Recep Soytürk, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Müftüsü Mustafa Bilgiç, kurum müdürleri ve müftülük personeli katıldı.

Program, Rüstempaşa Camisi İmam Hatibi Can Polat Akgül'ün Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İl Müftüsü Mustafa Bilgiç, burada yaptığı konuşmada Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın anlam ve önemine değinerek hafta kapsamında düzenlenecek etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA
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