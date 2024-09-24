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Tekirdağ'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

Tekirdağ'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü
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Tekirdağ'ın 100. Yıl Mahallesi'nde bir bıçaklı kavgada, seyyar balıkçı N.Y. (49) ve şoför Tolga Çelik (34) arasında çıkan tartışma sonucunda Çelik ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Zanlı gözaltına alındı.

Tekirdağ'da bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

100. Yıl Mahallesi'nde servisi şoförü Tolga Çelik (34) ve seyyar balıkçılık yapan N.Y. (49) arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada N.Y, Çelik'i yaraladı.

Olay yerinden kaçan N.Y, gittiği itfaiye istasyonunda personele birini bıçakladığını belirterek, polis çağırmalarını söyledi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Çelik, sağlık ekibince Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı. Göğsünden bıçaklanan Çelik, kurtarılamadı.

Zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel

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