Tekirdağ'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

Tekirdağ'da bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

100. Yıl Mahallesi'nde servisi şoförü Tolga Çelik (34) ve seyyar balıkçılık yapan N.Y. (49) arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada N.Y, Çelik'i yaraladı.

Olay yerinden kaçan N.Y, gittiği itfaiye istasyonunda personele birini bıçakladığını belirterek, polis çağırmalarını söyledi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Çelik, sağlık ekibince Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı. Göğsünden bıçaklanan Çelik, kurtarılamadı.

Zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.