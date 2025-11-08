Haberler

Tekirdağ'da Barajlardaki Su Seviyesi Kritik Eşiğe Geldi

Güncelleme:
Tekirdağ'da Naip ve Yazır barajlarındaki su seviyesi kuraklık nedeniyle azaldı. Belediye Başkanı Candan Yüceer, su tasarrufunun önemine dikkat çekti.

Tekirdağ'da içme amaçlı ve tarımsal sulamada kullanılan Naip ve Yazır barajlarındaki çekilme sürüyor.

Yaz mevsiminin kurak geçmesi ve artan tüketim nedeniyle barajlardaki su miktarı azaldı.

Çekilmenin sürdüğü Naip Barajı'ndaki su hacmi 750 bin metreküpe geriledi, Yazır Barajı'ndaki doluluk ise yüzde 2'nin altına düştü.

"Önümüzdeki dönemde yeterli yağış alınmazsa kentimizin su kaynakları, ciddi bir riskle karşı karşıya kalacak"

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, iki barajda da inceleme yaparak Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) ekiplerinden bilgi aldı.

Yüceer, yaptığı açıklamada, bölgenin son yılların en düşük yağış oranlarını aldığını söyledi.

Barajlardaki su seviyelerinin kritik noktalara geldiğine işaret eden Yüceer, "Barajlarımızda su seviyesi neredeyse tükenmiş durumda. Önümüzdeki dönemde yeterli yağış alınmazsa kentimizin su kaynakları, ciddi bir riskle karşı karşıya kalacak. Belediye olarak su kaynaklarımızı korumak, tasarrufu teşvik etmek ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

Yüceer, su konusunda herkesin duyarlı olması gerektiğini dile getirdi.

Su tasarrufunun çok önemli olduğunu belirten Yüceer, "Geleceğimizi korumak için her damlanın kıymetini bilelim. Muslukları gereksiz yere açık bırakmayalım. Araç yıkamalarımızı azaltalım. Damlayan muslukları onaralım. Geleceğimizi korumak için her damlanın kıymetini bilelim, su tasarrufunu yaşam biçimi haline getirelim." diye konuştu.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
