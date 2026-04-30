Tekirdağ'da avukat Hatice Kocaefe'nin silahla vurularak öldürülmesi protesto edildi

Tekirdağ'da avukat Hatice Kocaefe'nin silahla vurularak öldürülmesi protesto edildi
Tekirdağ'da avukatlar, Bursa'nın Gürsu ilçesinde meslektaşları Hatice Kocaefe'nin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine tepki gösterdi.

Tekirdağ'da avukatlar, Bursa'nın Gürsu ilçesinde meslektaşları Hatice Kocaefe'nin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine tepki gösterdi.

Tekirdağ Adalet Sarayı önünde toplanan avukatlar, "Artık yeter daha ne kadar öleceğiz" yazılı pankart açtı.

Burada açıklama yapan Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, "Genç yaşta hayatını kaybeden meslektaşımızın yasını tutuyoruz." dedi.

Türkiye genelinde adliyelerde avukatların bir araya geldiğini belirten Gürcün, saldırının savunma hakkına yapılmış bir saldırı olduğunu ifade etti.

Daha önce de benzer saldırıların yaşandığını hatırlatan Gürcün, avukatların hiçbir zaman susmayacağını belirtti.

Basın açıklamasına Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol ile çok sayıda avukat katıldı.

Gürsu ilçesine bağlı Ağaköy Mahallesi'nde dün, 16 AGB 45 plakalı araçtan silahla ateş edilmesi sonucu Hatice Kocaefe ve ablası Elif Çalışkan yaralanmıştı. Kocaefe, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olayı gerçekleştirdiği öne sürülen şüpheli Hakkı Ç. (49) ile Elif Çalışkan arasında alacak verecek meselesi dolayısıyla husumet bulunduğu, ölen Hatice Kocaefe'nin ise ablası Elif Çalışkan'ın avukatlık görevini üstlendiği öğrenilmişti.

İstanbul Barosuna kayıtlı Kocaefe'nin cenazesi, dün ikindi vakti Odunluk Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi Odunluk Mezarlığı'nda defnedilmişti.

Kaynak: AA / Gökmen Yüce
