Tekirdağ'da Askeri Gazinoda Talihsiz Kaza: Er Yusuf Gönlüaçık Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Tekirdağ'da vatani görevini yaparken nefes borusuna yiyecek kaçması sonucu hayatını kaybeden er Yusuf Gönlüaçık, memleketi Bingöl'de düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.

TEKİRDAĞ'da vatani görevini yaptığı sırada nefes borusuna yiyecek kaçması sonucu hayatını kaybeden ve terhisine 1 hafta kaldığı öğrenilen er Yusuf Gönlüaçık (22), memleketi Bingöl'de toprağa verildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesindeki 95'inci Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığı'na bağlı Hayrabolu Askeri Gazinosu'nda meydana geldi. Er Yusuf Gönlüaçık, nefes borusuna yiyecek kaçması sonucu fenalaşarak yere yığıldı. Durumun bildirilmesi ile olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gönlüaçık, kurtarılamadı. Bekar olduğu ve terhisine 1 hafta kaldığı öğrenilen Gönlüaçık'ın cenazesi, işlemlerinin ardından hava yoluyla memleketi Bingöl'e getirildi. Gönlüaçık için Bingöl Havalimanı'na askeri tören düzenlendi. Törene; Gönlüaçık'ın ailesinin yanı sıra Vali Ahmet Hamdi Usta, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, askeri erkan, Genç Kaymakamı Muhammet Güzel, Genç Belediye Başkanı Kemal Tartar ile çok sayıda vatandaş katıldı. Gönlüaçık'ın cenazesi, törenin ardından Genç ilçesindeki Küpar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
