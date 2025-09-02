Malkara'da Trafik Kazası: Bir Yaralı

Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

N.Y'nin kullandığı 59 AET 967 plakalı otomobille, Y.A. idaresindeki 34 DBB 222 plakalı motosiklet Şehit Temizer Caddesi'nde çarpıştı.

Vatandaşların bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerince ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

-Çorlu'da 60 bin makaron ele geçirildi

Çorlu ilçesinde 60 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, ilçe merkezinde belirlenen bir adreste yapılan aramada, 60 bin makaron ve 22 kilogram tütün ele geçirdi.

Şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

-Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde şüphe üzerine C.E'yi durdurdu.

Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.