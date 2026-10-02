Tekirdağ'da aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi, sıcaklık 18 derece

Tekirdağ'da aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi, sıcaklık 18 dereceGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'da aniden başlayan yağış kısa sürede kuvvetli sağanağa dönüşerek hayatı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar şemsiyelerle korunmaya çalışırken bazıları otobüs duraklarına sığındı; kentte sıcaklık 18 derece, sağanağın gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.
Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte aniden başlayan yağış, kısa sürede kuvvetli sağanağa dönüştü.
Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar şemsiyelerle korunmaya çalışırken bazıları otobüs duraklarına ve parklardaki kamelyalara sığındı.
Hava sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın gün boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.
Kaynak: AA