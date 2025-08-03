Tekirdağ'da Anestezi Gazı Üreten Fabrikada Patlama: 2 İşçi Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde anestezi gazı üreten fabrikada meydana gelen patlamada 2 işçi hayatını kaybetti.

Avrupa Serbest Bölgesi'nde anestezi gazı üretimi yapan bir fabrikadaki azot protoksit kazanında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Patlamada fabrikada çalışan işçiler Hacı Ali Dellal ve Mehmet Altaş hayatını kaybetti.

Ergene Kaymakamı Kadir Duman, olay yerine gelerek bilgi aldı.

Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.