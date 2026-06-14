Haberler

Tekirdağ'da düzenlenen uluslararası festivalde kirazlı lezzetler yarıştırıldı

Tekirdağ'da düzenlenen uluslararası festivalde kirazlı lezzetler yarıştırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'da 60. Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında düzenlenen kirazlı yemek, tatlı ve hamur işi yarışmasında 45 kadın yarıştı. Jüri değerlendirmesi sonucu kazananlara ödülleri verildi.

Tekirdağ'da 60. Uluslararası Kiraz Festivali etkinlikleri kapsamında kirazlı yemek, tatlı ve hamur işi yarışması gerçekleştirildi.

Süleymanpaşa Belediyesince sahil dolgu alanında düzenlenen yarışmaya 45 kadın katıldı.

Katılımcılar tarafından hazırlanan kirazlı yemekler, tatlılar ve hamur işleri jüri üyelerinin değerlendirmesine sunuldu.

Lezzet, sunum ve özgünlük kriterlerine göre yapılan değerlendirmede dereceye giren isimler belirlendi.

Yarışmada kirazlı yemek kategorisinde Pelin Toprakal, kirazlı hamur işi kategorisinde Hatice Karasu, kirazlı tatlı kategorisinde ise Sude Üstünoğlu birinciliği elde etti.

Kazananlara para ödülü verildi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, yarışma sonunda yaptığı konuşmada, festival kapsamında düzenlenen etkinliklerin yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Kirazın Tekirdağ'ın simge ürünlerinden biri olduğunu belirten Nallar, festival aracılığıyla ürünün tanıtımına katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

Kirazlı yemek kategorisinde birinci olan Pelin Toprakal ise yarışma için ilk kez kirazlı bir yemek hazırladığını belirterek, elde ettiği dereceden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
ABD Başkanı Trump'tan Lübnan'a saldıran İsrail'e tepki

Trump'tan anlaşmayı bozmaya çalışan Netanyahu'ya sert tepki

İlk yarıda gol yağmuru! Ne maç oluyor ama

İlk yarıda gol yağmuru! Ne maç oluyor ama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

FIFA'dan 3 Türk kulübüne transfer yasağı

FIFA'dan 3 Türk kulübüne birden transfer yasağı
Beyaz et soruşturmasında 'Eski liste' oyunu: Sosyal medyadaki fiyatlar güncel çıkmadı

Tavuk soruşturmasında "Eski Liste" oyunu çöktü! Gerçek başka çıktı
Hayatta kimsesi kalmayınca tarım aletlerini kaldırım kenarında satışa çıkardı

Hayatta kimsesi kalmayınca hepsini kaldırım kenarında satışa çıkardı
Arjantinli tamircinin buluşu doğumda çığır açtı

Milyonlarca kadına umut olan cihazı geliştiren kişinin işi şaşırttı
Altında tarihi rekor beklentisi: JP Morgan hedefi açıkladı

Altında tarihi rekor beklentisi: Dev banka hedefi açıkladı
Aziz Yıldırım'ın takımdan göndereceği isimler belli oldu

İşte takımdan göndereceği isimler! Hepsine ''Güle güle'' dedi
Uzman çavuşun katlettiği 4 kişinin cansız bedeni morga kaldırıldı

4 kişiyi öldürdü! Uzman çavuşun aile katliamıyla ilgili yeni gelişme