Tekirdağ'da asayiş
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, son bir haftada yapılan operasyonda farklı suçlardan aranan 50 şüpheliyi yakalayarak tutukladı. Ayrıca, Çorlu ilçesinde bir kişide uyuşturucu madde ele geçirildi.
Tekirdağ'da farklı suçlardan aranan 50 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada aranan kişilerin yakalanması için kent genelinde çalışma yaptı.
Düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 50 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
-Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi
Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kazımiye Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.
Üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.