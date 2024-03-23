Tekirdağ'da 432 uyuşturucu hap ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde evinde 432 uyuşturucu hap ele geçirilen 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Saray ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Bu kapsamda ekipler, Ayaspaşa Mahallesi'nde bir evde yapılan aramada, 432 uyuşturucu hap ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Evde bulunan O.D ve F.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.D. tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.