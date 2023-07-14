Tekirdağ'da 40 Dönüm Buğday Ekili Tarla Yangında Yandı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde çıkan yangında 40 dönüm buğday ekili tarla alev alev yandı.

Yangın, akşam saatlerinde Çavuşköy Mahallesi Ballıtepe mevkindeki buğday ekili tarlalarda çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangında alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek İrfan Suda (60), İrfan Şahin (40), Mehmet Esen (60) ve Emrullah Bayraktar'a (75) ait yaklaşık 200 dönümlük biçilmiş ve buğday ekili alanı sardı. Yükselen dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler sevk edildi.Yangına çevreden gelenler de traktör ve iş makineleri ile müdahale ederken, o sırada yoldan geçenler de destek olmaya çalıştı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu yangın, güçlükle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında buğday ekili 40 dönümlük alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.