Tekirdağ'da 4 kişiyi yaralayan şahıs suç aletiyle birlikte kıskıvrak yakalandı
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Tekirdağ'da silahla 4 kişiyi yaralayan şahıs polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Şahsın üzerinde olay günü kullandığı silah da ele geçirildi.
Tekirdağ'da 4 kişiyi yaralayan şahıs suç aletiyle birlikte kıskıvrak yakalandı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da silahla 4 kişiyi yaralayan şahıs polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.
Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi'nde 4 kişiyi silahla yaralayan O.G isimli şahıs polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin operasyonu ile saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı. Şahsın üzerinde olay günü kullandığı silahı da yakalayan güvenlik güçleri şahsın işlemlerinin tamamlanmasının ardından şahsı adli işlemleri için adliyeye sevk etti.
Buradaki işlemlerinin ardından tutuklanan şahıs, cezaevine gönderildi.