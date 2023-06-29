Tekirdağ'da 371 Ton Kaçak Şarap Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde jandarma ekiplerinin bir işletmede yaptığı aramada kaçak üretilen 371 ton şarap ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şarköy'ün Mürefte Mahallesi'nde bir işletmede kaçak içki üretildiğini tespit etti. Yapılan aramada 371 ton kaçak şarap bulundu ve işletme sahibi gözaltına alındı.