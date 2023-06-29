Tekirdağ'da 371 Ton Kaçak Şarap Ele Geçirildi
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde jandarma ekiplerinin bir işletmede yaptığı aramada kaçak üretilen 371 ton şarap ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şarköy'ün Mürefte Mahallesi'nde bir işletmede kaçak içki üretildiğini tespit etti. Yapılan aramada 371 ton kaçak şarap bulundu ve işletme sahibi gözaltına alındı.
TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde jandarma ekiplerinin bir işletmede yaptığı aramada kaçak üretilen 371 ton şarap ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmada Şarköy'ün Mürefte Mahallesi'nde bir işletmede kaçak içki üretildiği belirlendi. Jandarmanın işletmede yaptığı aramada kaçak üretildiği belirlenen 371 ton şarap ele geçirildi. Gözaltına alınan işletme sahibi İ.K. ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nuri Çağlar - Güncel