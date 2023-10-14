Tekirdağ'da 3 Kilo Kenevir Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde polis bir evin deposunda 3 kilo kenevir ele geçirdi.

Saray ilçesinde uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince yapılan saha çalışmalarında, Ayaspaşa Mahallesinde bir ikamette ve eklenti kısmında bulunan depo içerisinde arama yapıldı. Yapılan aramada, kurtulmaya bırakılmış ve kurutulmuş 3 kilo 100 gram Hint keneviri olduğu değerlendirilen uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısından alınan talimat gereği şüpheli M.Ç. isimli şahıs gözaltına alınarak soruşturma işlemlerine başlandı. - TEKİRDAĞ