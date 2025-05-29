Tekirdağ'da 248 Bin Makaron ve Kaçak Tütün Ele Geçirildi
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yapılan bir operasyonda, 248 bin makaron, 20 kilogram kaçak tütün ve 53 elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Tekirdağ'da 248 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, Çerkezköy ilçesinde bir iş yerinde arama yaptı.
Aramada, 248 bin makaron, 20 kilogram kaçak tütün, 53 elektronik sigara ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel