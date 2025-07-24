Tekirdağ'da 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı Töreni

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Tekirdağ'da düzenlenen 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı töreninde, basın mensuplarının haber alma hakkının önemi vurgulandı. Süleymanpaşa Basın Mensupları Derneği Başkanı Elçin Yıldıral, basın özgürlüğünün demokrasinin temel taşı olduğunu belirtti.

Tekirdağ'da 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'ndaki törende Süleymanpaşa Basın Mensupları Derneği Başkanı Elçin Yıldıral anıta çelenk sundu.

Yıldıral, burada yaptığı konuşmada, 24 Temmuz'un, Türkiye Gazeteciler Cemiyetince 1948'de basın bayramı olarak ilan edildiğini söyledi.

Basın mensuplarının, haber alma hakkını savunarak kamuoyu bilgilendirme görevini tüm zorlu koşullara rağmen gerçekleştirmeye çalıştığını ifade eden Yıldıral, "Bu özel gün, basının sadece haber veren bir mecra değil, aynı zamanda demokrasinin temel taşı olduğunu hatırlatmaktadır. Basın özgürlüğü halkın doğru bilgiye erişimi, şeffaflık ve hesap verebilirlik açısından vazgeçilmezdir." dedi.

Yıldıral, gece gündüz demeden çalışan tüm gazetecilerin gününü kutlayarak meslek hayatlarında başarılar diledi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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