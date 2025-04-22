Tekirdağ'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları

Tekirdağ'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kortej düzenlendi.

Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen korteje katılanlar ellerinde Türk bayraklarıyla Direkleraltı mevkisinde toplandı.

Müzik eşliğinde dans eden öğrenciler çevredeki vatandaşları selamladı.

Belediyenin bando takımı eşliğinde başlayan yürüyüş, Rumeli İskelesi'nde sona erdi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, burada yaptığı konuşmada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir sevinç ve gururla kutladıklarını söyledi.

Çocukların yarınların teminatı olduğunu ifade eden Nallar, çocukların her alanda en iyi şekilde yetişmesi için var güçleriyle çalıştıklarını dile getirdi.

Yürüyüşe, CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.