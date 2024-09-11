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Tekirdağ'da 2 yaşındaki bebek darbedildi, anne tutuklandı

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, 2 yaşındaki kız bebeğin darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan anne tutuklandı. Bebek, beyin ameliyatının ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, 2 yaşındaki kız bebeğin darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan anne tutuklandı.

S.Y. (2), dün gece rahatsızlandığı belirtilerek, yakınları tarafından Malkara Devlet Hastanesine götürüldü.

Hastanedeki muayene sırasında vücudunda darp izlerine rastlanan bebek, beyin kanaması şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine sevk edildi.

Darbedildiği iddia edilen bebek, şehir hastanesindeki beyin ameliyatının ardından yoğun bakım ünitesine alındı.

Hayati tehlikesi olduğu öğrenilen bebeğin tedavisi sürüyor.

Polis ekiplerince olaya ilişkin gözaltına alınan anne B.Y. ve 18 yaşından küçük 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

Adliye çevresinde polis ekiplerince geniş güvenlik önlemi alındı. Çevrede toplanan ve zanlılara tepki gösteren grup ile polis ekipleri arasında zaman zaman arbede yaşandı.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı da bölgeye gelip ekiplerden bilgi aldı.

Anne B.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer 2 zanlı adliyedeki işlemlerinin ardından yeniden emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Malkara Güncel Hukuk Bebek

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