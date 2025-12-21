Haberler

Tekirdağ'da 2. Hamsi ve Mıhlama Festivali sona erdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karadeniz İlleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen 2. Hamsi ve Mıhlama Festivali, Tekirdağ'da 3 gün boyunca çeşitli kültürel etkinliklerle sona erdi. Festivalde Karadeniz mutfağına özgü lezzetler ikram edildi, kemençe eşliğinde horon oynandı ve Selçuk Balcı konseriyle kutlandı.

Tekirdağ'da Karadeniz İlleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince düzenlenen "2. Hamsi ve Mıhlama Festivali" sona erdi.

Karadeniz Mahallesi'nde gerçekleştirilen festival kapsamında, 3 gün boyunca çeşitli kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlendi.

Festivalde, Karadeniz mutfağına özgü lezzetler katılımcılara ikram edildi, kemençe eşliğinde horon oynandı.

Dernek Başkanı Muharrem Akyüz, AA muhabirine, Karadeniz kültürünün yaşatıldığı ve dostlukların pekiştirildiği bir festival düzenlediklerini söyledi.

Güzel bir festivale ev sahipliği yaptıklarını belirten Akyüz, "Renkleriyle, müziğiyle, yöresel lezzetleri ve samimi atmosferiyle bu organizasyon, farklı şehirlerden, farklı kültürlerden insanları aynı sofrada, aynı duyguda buluşturdu. Bu tablo, birlik ve beraberliğin en güzel yansıması oldu." diye konuştu.

Festival, Selçuk Balcı'nın verdiği konserle sona erdi.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
TBMM'ye binlerce dilekçe sunuldu! Haftada 4 gün mesai masada

Çalışanların hayali gerçek mi oluyor? Meclis'e binlerce dilekçe yağdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eşini sokak ortasında katletti, elini kolunu sallayarak kayıplara karıştı

Sokak ortasında katletti, elini kolunu sallayarak kayıplara karıştı
Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner Türkiye'de bir ilk

Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner ilk kez denendi
Savcılık ifadesinde ortaya çıktı! Saran'a Cebeci ile arasındaki geçen diyalog soruldu

Saran'ın ifadesinde çarpıcı detay: Bana gelirken ot getirmeyi unutma
Bursaspor'dan dikkat çeken transfer! Halil Akbunar imzayı attı

Herkesi şaşırtan imza! Bursaspor, Süper Lig'in yıldızını transfer etti
Eşini sokak ortasında katletti, elini kolunu sallayarak kayıplara karıştı

Sokak ortasında katletti, elini kolunu sallayarak kayıplara karıştı
Fenerbahçe'de Lookman'a çılgın teklif! Kazandığının tam 5 katı

Süper Lig devinden çılgın teklif! Kazandığının tam 5 katı
Aydın'da define aramak için girdiği tünel mezarı oldu

Ekipler saatler sonra ulaşabildi, girdiği tünel mezarı oldu
Ölü bulundukları otomobilde, isimlerinin yazılı olduğu bıçak ele geçirildi

2 gencin ölü bulunduğu araçta ele geçirildi! Üzerinde isimleri yazıyor
Ali Koç'tan uyuşturucu soruşturmasında ifadesi alınan Sadettin Saran'a destek

Ali Koç, Sadettin Saran'ın yaşadıklarıyla ilgili tavrını belli etti
Diyarbakır'da buzul çağ kalıntısı! Hala hareket ediyor, görenler dönüp bir daha bakıyor

Hala hareket ediyor, görenler dönüp bir daha bakıyor
Otoyolda tehlikeli yolculuk: Ehliyetsiz sürücüye 63 bin lira ceza

Şovunu sosyal medyada paylaştı, bedeli ağır oldu
Galatasaray'ın efsaneleri RAMS Park'ta

Galatasaraylı taraftarları duygulandıran görüntü
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Türker'in çıplak arandığı iddiasını yalanladı

Gözaltında çıplak arama iddiası! Kurumdan beklenen açıklama geldi
title