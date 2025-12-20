Haberler

Tekirdağ'da vatandaşlara 1 ton mıhlama ikram edildi

Tekirdağ'da düzenlenen 2. Hamsi ve Mıhlama Festivali'nde katılımcılara 1 ton mıhlama dağıtıldı. Festivalde Karadeniz mutfağının lezzetleri sergilendi ve vatandaşlar kemençe eşliğinde horon oynadı. Dernek Başkanı, festivalin geleneksel hale getirilmek istendiğini belirtti.

Tekirdağ'da "2. Hamsi ve Mıhlama Festivali" kapsamında katılımcılara yaklaşık 1 ton mıhlama dağıtıldı.

Karadeniz İlleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nce, Karadeniz Mahallesi'nde gerçekleştirilen festival ikinci gününde de devam ediyor.

Vatandaşlar, Trabzon ekmeği, Akçaabat köftesi, Vakfıkebir tereyağı gibi Karadeniz Bölgesi'ne ait yöresel yemek ve ürünlerin sergilendiği stantları gezip kemençe eşliğinde horon oynadı.

Festival kapsamında, Trabzon'dan getirilen peynir ve tereyağıyla kazanlarda yapılan yaklaşık 1 ton mıhlama vatandaşlara dağıtıldı.

Dernek Başkanı Muharrem Akyüz, gazetecilere, kentte Karadeniz kültürünü yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

Festivalde insanların doyasıya eğlendiğini ifade eden Akyüz, "Festivale vatandaşların yoğun ilgisi var. Mıhlama dağıtımı başladı. Uzun kuyruk oluştu. Vatandaşlar bu lezzeti tatmak istiyor. Herkesi festivalimize bekliyoruz. Herkes gelip bu coşkuyu yaşamalı." dedi.

Akyüz, festivali geleneksel hale getirmek istediklerini dile getirdi.

Yarın, festivale katılan vatandaşlara 2 ton hamsi ikram edilecek.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
