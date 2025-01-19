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Tekirdağ'da 2,5 Metrelik Ölü Köpek Balığı Sahile Vurdu

Tekirdağ'da 2,5 Metrelik Ölü Köpek Balığı Sahile Vurdu
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Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi sahilinde yürüyüş yapanlar, 2,5 metre uzunluğunda bir camgöz cinsi ölü köpek balığı buldu. Olay yerine gelen yetkililer, herhangi bir yara izi tespit etmeden köpek balığını bulunduğu yerden aldı.

Tekirdağ'da sahile 2,5 metre uzunluğunda camgöz cinsi ölü köpek balığı vurdu.

Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi sahilinde yürüyüş yapanlar, ölü köpekbalığının sahile vurduğunu görünce durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Marmaraereğlisi Belediyesi ekipleri köpekbalığını inceledi.

Herhangi bir yara izi tespit edilmeyen camgöz cinsi köpekbalığı belediye ekiplerince bulunduğu yerden alındı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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