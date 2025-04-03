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Tekirdağ'da 10 Bin Makaron Ele Geçirildi

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün kaçakçılığına yönelik bir operasyonda 10 bin makaron ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Tekirdağ'da 10 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Jandarma komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Malkara ilçesinde bir iş yerinde yaptıkları aramada 10 bin makaron ele geçirdi.

İş yerindeki bir kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Ömür Çolak - Güncel
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