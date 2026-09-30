Tekirdağ Çorlu'da refüje çarpan otomobile çarpan araç takla attı, 4 kişi yaralandı

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TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde refüje çarpan otomobile, arkadan gelen başka bir otomobil çarparak takla attı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza Çorlu- Tekirdağ çevre yolunda meydana geldi. B.A.'nın kontrolünü yitirdiği 34 BA 6065 plakalı otomobil, refüje çarparak savruldu. Bu otomobile ise arkadan gelen M.B.'nin kullandığı 34 UB 4559 plakalı otomobil çarparak takla attı. Kazada araç sürücüleri ile B.A.'nın kullandığı otomobildeki C.E. ve E.T. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı