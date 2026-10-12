Tekirdağ Çorlu'da plakasız motosikletle ehliyetsiz sürücüye 300 bin TL ceza verildi

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde plakasız motosikletiyle polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan ve seyir halindeki otomobile çarpan ehliyetsiz sürücü T.E.B.'ye (17), 300 bin TL ceza uygulandı.

Olay, gece 23.00 sıralarında Salih Omurtak Caddesi Şifa Işıkları mevkisinde meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli yunus timleri, plakasız motosikleti fark etti. Ekiplerin dur ihtarına uymayan T.E.B. (17), kırmızı ışık ihlali yaptığı sırada seyir halindeki 59 ZT 909 plakalı otomobile çarptı. Kazada, otomobilde hasar oluştu. Yapılan kontrollerde T.E.B.'nin ehliyetsiz olduğu ve motosikletin tescil belgesinin bulunmadığı belirlendi. Sürücüye 300 bin TL idari para cezası uygulandı. T.E.B., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, motosiklet çekiciyle otoparka çekildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı