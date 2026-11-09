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Tekirdağ Çorlu'da motosiklet kazasında 20 yaşındaki sürücü öldü, 1 kişi yaralandı

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Tekirdağ Çorlu'da motosiklet kazasında 20 yaşındaki sürücü öldü, 1 kişi yaralandı
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin 20 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti, motosiklette yolcu bulunan bir kişi yaralandı. Yaralı Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken hafif ticari aracın sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Muhittin Mahallesi Salih Omurtak Caddesi'ndeki dönel kavşakta, İsmail B. yönetimindeki 34 KZ 3925 plakalı hafif ticari araç ile Barış Karateke'nin (20) kullandığı 59 AKN 274 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Karateke olay yerinde hayatını kaybetti, motosiklette yolcu olarak bulunan Gonca K. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karateke'nin cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.

Hafif ticari aracın sürücüsü İsmail B. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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