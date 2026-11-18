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TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde akaryakıt istasyonundan çıkış yaparken yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde devrilen motosikletten düşen kadın sürücü G.Y.A. (22) yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Hıdırağa Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İş çıkışı motosikletiyle istasyondan ayrılan G.Y.A., yağış nedeniyle ıslanan zeminde devrilen motosikletten düşerek yaralandı, motosiklet ise sürüklendi. Kazayı görenler sürücünün yardımına koştu. G.Y.A., ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı