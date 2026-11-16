Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Tekirdağ Çerkezköy'de yasa dışı bahis operasyonunda 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin adreslerinde 3 bin 700 dolar, 9 bin lira ve 7 cep telefonu ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 1 kişinin kendisinden silah zoruyla banka hesabına ait IBAN bilgileri ile cep telefonu hattının alınması, daha sonra çalıştığı iş yerine gelen kişiler tarafından tehdit edilmesi üzerine çalışma başlattı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yasa dışı bahis sitelerinde kullanılmak üzere banka hesabı temin ettikleri ve hesaplarını bu amaçla kullandırdıkları değerlendirilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 3 bin 700 dolar, 9 bin lira ve 7 cep telefonu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
Bu haber 28 sitede yayınlandı.
Adanaspor'un eski yıldızı Almanya'da cumhurbaşkanı adayı oldu

Adanaspor'un eski yıldızı cumhurbaşkanı adayı oldu
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Minibüs denize uçtu, 10 yaralı! Direksiyonda kalp krizi geçiren şoför kurtarılamadı

Yolcu minibüsü denize uçtu! 1 ölü, 10 yaralı
Ukrayna'da bir annenin çaresiz çığlığı! Kızına dönmek için eline bomba aldı16

Çaresizliğin fotoğrafı!
Marmara'nın kabusu geri döndü! 30 metre derinlikte görüntülendi

Marmara'nın kabusu geri döndü! 30 metre derinlikte görüntülendi
Semiramis Pekkan'dan yıllar sonra Ajda Pekkan itirafı: Beni rakip olarak gördü

Ajda Pekkan hakkında yıllar sonra gelen itiraf! Meğer...
'Patronların Patronu' hayatını kaybetti! Meksika'nın en korkulan uyuşturucu baronuydu

"Patronların Patronu" hayatını kaybetti
Şeyh Mansur Taburu'nun tek kadın savaşçısı hayatını kaybetti14

Taburun tek kadın askeriydi, artık hayatta değil

Leonardo DiCaprio’nun doğum günü partisine minibüslerle transparan elbiseli kadınlar taşındı16

Ünlü oyuncunun doğum gününe minibüslerle mini etekli kadınlar taşındı