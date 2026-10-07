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Tekirdağ Çerkezköy'de 6 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen işçi hayatını kaybetti

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Tekirdağ Çerkezköy'de 6 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen işçi hayatını kaybetti
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki fabrika inşaatında çalışan Rasim Tezcan (36), yaklaşık 6 metre derinliğindeki su kuyusuna düşerek hayatını kaybetti. Kuyudan çıkarılan Tezcan, kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde fabrika inşaatında çalışan Rasim Tezcan (36), şantiye alanında yaklaşık 6 metre derinliğindeki su kuyusuna düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi 4'üncü Cadde üzerinde yapımı devam eden fabrika inşaatında meydana geldi. Çalışan işçilerden Rasim Tezcan, henüz belirlenemeyen nedenle şantiye alanında ağzı açık olan yaklaşık 6 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü. Tezcan'ın düştüğünü gören işçilerin ihbarıyla şantiyeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kuyudan çıkarılan ve Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Rasim Tezcan, kurtarılamadı. Tezcan'ın çalışma arkadaşları da hastane önünde büyük üzüntü yaşandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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