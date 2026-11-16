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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri kıyılarda 254 kilogram atık topladı

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Avrupa Atık Azaltım Haftası kapsamında Tekirdağ'da düzenlenen kıyı temizliği etkinliğinde Büyükşehir Belediyesi ekipleri 254 kilogram atık topladı. Etkinlikte çevre kirliliğine dikkat çekilerek doğal kaynakların sınırlı olduğu ve çevre koruma çalışmalarının önemi vurgulandı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Avrupa Atık Azaltım Haftası kapsamında düzenlenen kıyı temizliği etkinliğinde 254 kilogram atık topladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler tarafından çevre kirliliğinin önlenmesi ve doğal yaşamın korunması amacıyla çalışma yapıldı.

Etkinlikte, doğal kaynakların sınırlı olduğuna dikkat çekildi.

Çevre kirliliğine dikkat çekmek ve doğal kaynakların korunmasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, daha temiz kıyılar ve sağlıklı bir gelecek için çevre koruma çalışmalarının önemine vurgu yapıldı.

Kaynak: AA
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