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Tekirdağ Bayramda Tatilcileri Bekliyor

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Ganos Dağı eteklerindeki doğal güzelliklerle Tekirdağ, bayram tatilimizi geçirmek için birçok aktivite sunuyor. Yürüyüş, yamaç paraşütü, dalış ve kamp imkanlarıyla tatilcileri bekliyor.

Ganos Dağı eteklerinde bozulmamış doğası, Marmara Denizi'nin mavisi ve ormanlarıyla Tekirdağ bayramda tatilcileri bekliyor.

Tekirdağ ziyaretçilerine, Ganos Dağı eteklerinde yürüyüş, Uçmakdere'de yamaç paraşütü, Ayvasıl mevkisinde dalış, Yeniköy'de kamp ve karavan konaklama fırsatı sunuyor.

Saray ilçesinde Güneşkaya ve Güngörmez mağaraları da ziyaret edilebilecek yerler arasında bulunuyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla turizm sektöründe hareketlilik yaşandığını söyledi.

Kentin doğal güzelliklerini görmek isteyenleri beklediklerini aktaran Karaküçük, "Tekirdağ, İstanbul'a yakın olması avantajıyla birçok turizm olanaklarıyla insanların ilgisini çekiyor." dedi.

Karaküçük, kentin tatilciler için gözde yerlerden olduğunu belirtti.

Tekirdağ'ın çok sayıda yerli ve yabancı turisti misafir etmeye hazır olduğunu ifade eden Karaküçük, "Tekirdağ tatilcilere Marmara Denizi'nin mavisi ve ormanlarıyla tatil fırsatı sunuyor. Yamaç paraşütü, yürüyüş yolları ve bağ rotalarıyla önemli bir tatil destinasyonuna sahibiz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
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