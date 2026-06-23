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Marmaraereğlisi Adliyesi Ek Hizmet Binasında baro odası hizmete açıldı

Marmaraereğlisi Adliyesi Ek Hizmet Binasında baro odası hizmete açıldı
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Tekirdağ Barosu, Marmaraereğlisi Adliyesi Ek Hizmet Binası'nda avukatların kullanımına yönelik baro odasını hizmete açtı. Açılış programına baro başkanı, cumhuriyet başsavcısı ve avukatlar katıldı.

Tekirdağ Barosu tarafından Marmaraereğlisi Adliyesi Ek Hizmet Binası'nda avukatların kullanımına yönelik hazırlanan baro odası hizmete açıldı.

Hukuk Mahkemeleri ve İcra Dairesi'nin faaliyet gösterdiği ek hizmet binasında oluşturulan baro odası, avukatların duruşma ve takip işlemleri arasında kullanabilecekleri çalışma alanı olarak düzenlendi.

Baro odasının hizmete alınması dolayısıyla adliyede düzenlenen programa, Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, Marmaraereğlisi Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Çakır, yönetim kurulu üyeleri, adliye personeli ve avukatlar katıldı.

Yeni çalışma alanında incelemelerde bulunan Gürcün, meslektaşlarının çalışma koşullarını iyileştirmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Baro odasının avukatların mesleki faaliyetlerini daha verimli şekilde yürütmelerine katkı sağlayacağını ifade eden Gürcün, yeni alanın tüm meslektaşlara hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kır
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