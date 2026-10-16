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Tekirdağ Barosu Başkanı Zümrüt Canku Arslan mazbatasını alıp görevi devraldı

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Tekirdağ Barosu'nun 37. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Zümrüt Canku Arslan, mazbatasını alarak görevi devraldı. Devir teslim töreninde mührü önceki başkan Egemen Gürcün'den alan Arslan, avukat hakları için daha etkili bir baro anlayışıyla çalışacağını söyledi.

Tekirdağ Barosunun 37. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Zümrüt Canku Arslan, mazbatasını alarak görevine başladı.

Arslan, Süleymanpaşa İlçe Seçim Kurulu Başkanından mazbatasını aldı.

Ardından Tekirdağ Barosu Hizmet Binası'nda düzenlenen devir teslim töreninde, önceki dönem Baro Başkanı Egemen Gürcün'den baro mührünü teslim alan Arslan, görevi devraldı.

Törende konuşan Arslan, kendisine duyulan güven ve destek dolayısıyla meslektaşlarına teşekkür etti.

Önceki dönem baro başkanları ve kurullarının emeklerine değinen Arslan, Tekirdağ Barosunun köklü birikiminden aldığı sorumlulukla hukukun üstünlüğünün ve insan haklarının savunulmasındaki öncü rolünü geleceğe taşıyacaklarını belirtti.

Arslan, mesleki sorunların çözümü ve avukatların haklarının korunması için daha etkili bir baro anlayışıyla çalışacaklarını ifade ederek, yeni dönemde mesleki dayanışmayı ve avukatlık mesleğinin saygınlığını güçlendirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Kaynak: AA
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