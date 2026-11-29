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Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara yol açıyor.

Hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep, Tekirdağ açıklarında demirleyerek beklemeye başladı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle kentteki balıkçılar da denize açılamadı.

Öte yandan Hürriyet Mahallesi'nde bir ağaç yola devrildi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri, devrilen ağacı kaldırarak yolu yeniden ulaşıma açtı.

İl Sağlık Müdürlüğü binasının ve bir okulun dış cephe mantolama kaplamaları da şiddetli fırtına nedeniyle koptu.

Kentte hava sıcaklığı 8 derece ölçülürken fırtınanın perşembe günü etkisini yitirmesi bekleniyor.

Kaynak: AA