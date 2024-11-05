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Tekirdağ'a Yeni Onkoloji Hastanesi Geliyor

Tekirdağ'a Yeni Onkoloji Hastanesi Geliyor
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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İlker Yıldırım, 2024 yılında yapımına başlanacak Onkoloji Hematoloji ve Palyatif Bakım Hastanesi'nin, Tekirdağ ve çevresindeki illere sağlık hizmeti sunacağını açıkladı. Hastane 95 yatak kapasitesine sahip olacak ve modern, depreme dayanıklı bir tesis olarak inşa edilecek.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İlker Yıldırım, gelecek yıl yapımına başlanacak Onkoloji Hematoloji ve Palyatif Bakım Hastanesinin kentin yanı sıra yakın illerden gelecek hastalara da hizmet vereceğini söyledi.

Yıldırım, hastanede düzenlenen basın toplantısında, üniversite hastanesi olarak vatandaşlara en iyi şekilde hizmet vermeye çalıştıklarını belirtti.

Hastanelerinde Tekirdağ'ın yanı sıra İstanbul, Çanakkale, Edirne ve Balıkesir gibi kentlerden çok sayıda hastanın şifa bulduğunu anlatan Yıldırım, "Hastane 430 yatak kapasitesi ve 43 farklı bölümle hizmet vermeye devam ediyor. Normal hizmetlerimizin dışında sağlık turizmi için de gerekli görüşmelerimizi yaptık. Özellikle Balkan ve Avrupa ülkelerinden gelecek hastalara da hizmet vereceğiz." dedi.

Yıldırım, aylık 50 bin muayene için randevu kanallarına 450 bin ile 500 bin talep geldiğini dile getirdi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi bünyesinde Onkoloji Hematoloji ve Palyatif Bakım Hastanesi'nin yapımına gelecek yıl başlanacağını bildiren Yıldırım, bu hastanenin 95 yatak kapasitesinde olacağını aktardı.

Hastanenin bölgeye önemli bir hizmet sunacağını vurgulayan Yıldırım, "Modern ve depreme dayanıklı bir tesis olarak inşa edilecek Onkoloji ve Palyatif Bakım Hastanesi, Tekirdağ'a ve Marmara'ya hizmet verecek. Onkoloji hastalarında artış nedeniyle zaman zaman sıkıntı yaşanabiliyor. En kaliteli şekilde sağlık hizmeti sunulacak." diye konuştu.

Toplantıya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gülsüm Özkan ve başhekim yardımcıları da katıldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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