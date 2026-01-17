Tekirdağ'a 6 ambulans teslim edildi

Sağlık Bakanlığınca Tekirdağ'a tahsis edilen 6 ambulans, düzenlenen törenle teslim edildi.

Valilik önünde gerçekleştirilen törende konuşan Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, kentte sağlık hizmetlerinin her geçen gün güçlendiğini söyledi.

Yeni hastanelerin yapıldığını ve sağlık altyapısının geliştirildiğini belirten Soytürk, ambulans filosunun da yenilendiğini ifade etti.

Sağlık personelinin olaylara hızlı ve zamanında müdahale ettiğini vurgulayan Soytürk, yeni ambulansların hizmet kalitesine önemli katkı sağlayacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından ambulans anahtarları, Vali Soytürk ve İl Sağlık Müdürü Lütfi Çağatay Onar tarafından ambulans şoförlerine teslim edildi.