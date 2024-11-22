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Tekirdağ, 2024 Türkiye-Macaristan Kültür Yılı Etkinlikleriyle Renklendi

Tekirdağ, 2024 Türkiye-Macaristan Kültür Yılı Etkinlikleriyle Renklendi
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Macaristan'dan gelen basın mensupları, Tekirdağ'daki kültürel alanları ziyaret ederek 2024 Türkiye-Macaristan Kültür Yılı etkinliklerine katıldı. Rakoczi Müzesi ve Macar Kültür Evi gibi tarihi yerleri gezen gazeteciler, şehirdeki Macar kültürü hakkında bilgi aldı.

Tekirdağ'a, "2024 Türkiye- Macaristan Kültür Yılı" etkinlikleri kapsamında Macaristan'dan gelen basın mensupları, Rakoczi Müzesi, Macar Anıtı, Macar Kültür Evi ve Mikes Kelemen Parkı'nı ziyaret etti.

Osmanlı'ya sığınan Macar Prensi 2. Frenc Rakoczi'nin kaldığı Rakoczi Müzesi'ni gezen Macar gazeteciler, Müze Müdürü Ali Kabul'den bilgi aldı.

Daha sonra Macar Kültür Evi'ni ziyaret eden konuk gazeteciler, sahil dolgu alanındaki Barış ve Özgürlük Parkı'nda bulunan Macar Anıtı ve Mikes Kelemen Parkı'nda incelemelerde bulundu, fotoğraf çektirdi.

İl Kültür ve Turzim Müdürü Ahmet Hacıoğlu, yaptığı açıklamada "2024 Türkiye-Macaristan Kültür Yılı" etkinlikleri kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendiğini söyledi.

Tekirdağ'ın Macarlar için önemli bir kent olduğuna vurgu yapan Hacıoğlu, Macar halkının Tekirdağ'ı iyi tanıdığını belirtti.

Macar gazetecilerin ziyaretlerine Türk Macar Dostluk Derneği Başkanı Adem Dalgıç da eşlik etti.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
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