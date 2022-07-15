Tekel bayi sahibi kalbinden bıçaklanarak öldürüldü

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, işlettiği Tekel bayisinde kavga ettiği kişiler tarafından kalbinden bıçaklanan Erhan Okur (42) öldü, kayınbiraderi Mustafa Geremeli (38) ise karnından yaralandı.

Olay, İskele Mahallesi Liman mevkisindeki tekel bayide saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Evli ve 1 çocuk babası Erhan Okur, kayınbiraderi Mustafa Geremeli ile işlettiği Tekel bayisinde otururken içeri 3 kişi girdi. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Okur, kalbine isabet eden bıçak darbesiyle olay yerinde yaşamını yitirdi, Mustafa Geremeli ise karnından yaralandı.

Polis, olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına alırken, soruşturma sürüyor.