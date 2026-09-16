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Tek başına yaşadığı evinde düşüp yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı

Tek başına yaşadığı evinde düşüp yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı
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KARABÜK’te tek başına yaşadığı evinde düşüp yaralanan Z.S. (90) daireye merdivenle giren itfaiye ekibi tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

KARABÜK'te tek başına yaşadığı evinde düşüp yaralanan Z.S. (90) daireye merdivenle giren itfaiye ekibi tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde 56'ncı Sokak'taki apartmanda meydana geldi. Tek başına yaşayan Z.S. evinde yere düşüp yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Karabük Belediyesi itfaiye ekibi, binanın ikinci katında oturan Z.S.'nin evin penceresinden içeri girdi. Ekipler tarafından evden çıkarılan Z.S., Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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