TEİS: İlaç ve takviye satışı yalnızca eczanelerde yapılmalı

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası ( Teis ) Genel Başkanı Nurten Saydan, "Eczaneler dışında hiçbir işletmede ilaç ve gıda takviyesi satışına izin verilmemelidir. Vitamin, takviye edici gıda veya sağlık ürünü satışı maskesi ile faaliyet gösteren işletmelerin, bu isimlerin arkasına saklanarak ilaç satışı yapmasının önüne geçilmelidir." ifadelerini kullandı.

Saydan, turizm bölgelerinde çeşitli sağlık ürünlerinin satışını yapan işletmelerde beşeri ilaçların da satışa sunulduğuna ilişkin basına yansıyan haberler üzerine açıklama yaptı.

Açıklamasında, ilacın, denetimsiz ticari işletmelerde değil, eczacının sorumluluğunda ve güvenli koşullarda vatandaşa sunulması gerektiğinin altını çizen Saydan, "Otel işletmeleri ilaç satışı yapamaz. Bu konuda valilik ve il sağlık müdürlüklerine görev düşmektedir. İlaç, sıradan bir tüketim ürünü değildir. İlacın doğru koşullarda saklanması, hastaya doğru şekilde sunulması, reçeteli ilaçların kontrolsüz kullanımının önlenmesi ve olası ilaç etkileşimleri konusunda hastanın bilgilendirilmesi halk sağlığı açısından kritik önemdedir." değerlendirmesinde bulundu.

Saydan, eczanelerin, ilaçların saklama koşullarından hastaya sunumuna, reçeteli ilaçların kontrolünden farmasötik danışmanlığa kadar birçok aşamada eczacının mesleki sorumluluğu altında faaliyet gösterdiğine işaret ederek, "Eczane dışındaki yerlerde ilaçların satışa sunulması hem mevzuat hem de hasta güvenliği açısından ciddi riskler doğuruyor." uyarısında bulundu.

"Eczaneler dışında hiçbir işletmede ilaç ve gıda takviyesi satışına izin verilmemelidir"

Nurten Saydan, TEİS olarak yetkili kurumların bu tür işletmelere yönelik denetimlerini artırmasını ve yalnızca şikayet üzerine değil, düzenli ve etkin saha denetimleriyle sürdürmesini talep ettiklerini kaydetti.

Denetimlerin turizm sezonlarında yoğunlaştırılması, eczane dışında ilaç satışı yapan işletmelere gerekli idari ve hukuki işlemlerin kararlılıkla uygulanması gerektiği yönünde görüş bildiren Saydan, ilacın nerede ve kim tarafından satılacağının tartışmaya açık bir konu olmadığını belirtti.

Saydan, hastanın güvenliği açısından ilacın, eczacının mesleki sorumluluğu ve kamu otoritelerinin etkin denetimi altında sunulması gerektiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"TEİS olarak bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Eczaneler dışında hiçbir işletmede ilaç ve gıda takviyesi satışına izin verilmemelidir. Vitamin, takviye edici gıda veya sağlık ürünü satışı maskesi ile faaliyet gösteren işletmelerin, bu isimlerin arkasına saklanarak ilaç satışı yapmasının önüne geçilmelidir. Kamu sağlığını ilgilendiren bu konuda denetimlerin etkinleştirilmesini ve mevzuata aykırı uygulamalara karşı caydırıcı yaptırımlar uygulanmasında valiliklere ve bunlara bağlı il sağlık müdürlüklerine görev düşmektedir."

Kaynak: AA