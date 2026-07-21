Eskişehir'de TEI yerleşkesinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Eskişehir'deki TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) yerleşkesinin imalat bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangını kontrol altına alma çalışmaları hava destekli sürüyor.
Eskişehir'de kurulu TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) yerleşkesinde çıkan yangına müdahale ediliyor.
TEI tesislerinin imalat bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları hava destekli sürüyor.
Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever