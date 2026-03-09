Haberler

Tekirdağ'da tefecilik operasyonu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ ve Sakarya'da yapılan jandarma operasyonunda tefecilere ait çok sayıda dolu ve boş senet ile para sayma makineleri ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi, 5'ine ev hapsi cezası verildi.

TEKİRDAĞ ve Sakarya'da jandarmanın tefecilere yönelik düzenlediği operasyonda dolu ve boş senetler ile para sayma makinesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'ine ev hapsi, 2'sine adli kontrol cezası verildi.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilere yönelik çalışma yaptı. Çalışmanın ardından Tekirdağ'da 9, Sakarya'da 1 olma üzere toplam 10 adrese şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi. Biri suça sürüklenen çocuk 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 2 tabanca, 235 fişek, 2 şarjör, 2 para sayma makinesi, 128 dolu senet, 25 boş senet, 4 boş çek, 3 dekont, 5 ajanda, 2 bilgisayar, 8 telefon ve 1 tablet ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri sırasında 2 şüpheli serbest bırakıldı, diğerleri adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5'ine ev hapsi cezası verildi, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump'ı yalanlayan görüntü! İşte ABD'nin 168 kız öğrenciyi vurma anı

Trump şimdi yandı! Dünyayı sarsan saldırının görüntüsü ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mücteba Hamaney'in 2009 protestolarındaki rolü tartışma yarattı

Yeni liderin 2009 protestolarındaki rolü tartışma yarattı
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin son noktayı koydu

Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin son noktayı koydu
Orta Doğu'da gerilim tırmanırken ABD, Güney Kore ile tatbikata başladı

Savaşın ortasında yeni hamle! Binlerce asker sahaya iniyor
Geri sayım başladı: İşte 36 gün oruç tutacağımız sene

Geri sayım başladı: İşte 36 gün oruç tutacağımız sene
Mücteba Hamaney'in 2009 protestolarındaki rolü tartışma yarattı

Yeni liderin 2009 protestolarındaki rolü tartışma yarattı
Savaşın gölgesi tarlaya da düştü, pazarda 'taksit' dönemi başladı

Savaşın gölgesi tarlaya da düştü! Pazardaki yazı herkesi düşündürdü
Çok kan dökülecek! ABD'den katliam itirafı geldi

Çok kan dökülecek! Savaş sürerken katliam itirafı gibi sözler