Tedavi Edilen Yılan Doğaya Bırakıldı
Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde tedavi edilen yılan, sağlık durumunun düzelmesinin ardından doğaya geri salındı. Yılanın muayenesinde yaralar tespit edildi ve gereken tedavi uygulandı.
Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AKÜREM) tedavisi tamamlanan yılan doğaya bırakıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından AKÜREM'e getirilen yılanın tedavisi tamamlandı.
AKÜREM Müdürü Prof. Dr. İsmail Aytekin, yılanın genel muayenesini yaptıklarını söyledi.
Muayenede yılanın başında ve kuyruğunda yaraların olduğunu gördüklerini anlatan Aytekin, "Buralara yara tedavisi uyguladık. Bununla birlikte enfeksiyon kapmaması açısından da antibiyotik kullandık. Bunu birkaç gün devam ettirdik. Sağlığına kavuştu." dedi.
Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel